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Американский фотограф сделал и опубликовал в сети фотографии испытаний секретного самолета Model 401. Эта воздушная машина является разработкой компании Scaled Composites, главным направлением которой является прототипирование авиационной техники в кратчайшие сроки.

Внимание военных экспертов привлек на фото странный контейнер, расположенный под фюзеляжем самолета. Они высказали гипотезу, что в нем находится боевой лазер, который будет использоваться ВВС Соединенных Штатов.

Эти предположения не случайны. Все дело в том, что в США в настоящий момент осуществляется реализация проекта SHiELD, который как раз и предполагает разработку боевых и оборонительных лазеров для авиационной техники.

От взоров экспертов, внимательно изучавших фото, не ускользнуло наличие в контейнере под фюзеляжем Model 401 трубки, которая предположительно предназначена для отведения от лазера газов, а также воздухозаборника для охлаждения вооружения. Однако официального подтверждения их версии пока нет.

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