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В Сочи местный житель был до смерти избит приезжим знакомым.

Инцидент произошёл в начале октября на улице Донской. Как сообщается, мужчины проводили время за употреблением спиртных напитком, и между ними произошёл конфликт на, как уточняется, бытовой почве. Приезжий в ходе драки нанёс несколько ударов своему знакомому по голове.

Последствия драки проявились позже. Пострадавший ушёл домой, но спустя некоторое время не появился на работе. Его коллеги приехали к нему домой и обнаружили, что мужчина мёртв. Экспертиза показала, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Погибшего, как сообщается, 42 года, обвиняемый на год его младше. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, ведётся установление всех обстоятельств инцидента.

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