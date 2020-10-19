Российские военные разведчики в Сирии раскрыли местоположение лагеря, в котором осуществлялась подготовка боевиков. По информации разведки, здесь готовили водителей для бронированной техники, а также операторов противотанкового ракетного оружия.

Представители командования приняли к сведению представленные данные и приказали уничтожить лагерь. Для этой цели было задействовано четыре истребителя – два Су-24М и два Су-34. Они успешно справились с поставленной перед ними боевой задачей.

Самолеты провели атаку на такие ключевые объекты тренировочной базы, как пункт управления, казармы, в которых отдыхали террористы, укрытия для ведения боевых действий. Помимо этого, пилоты обнаружили и уничтожили военную технику, которая была замаскирована по всем правилам.

Эксперты, прокомментировавшие эту атаку, заявляют, что она является ударом по Эрдогану и Турции. Все дело в том, что в лагерях тренировали боевиков для отправки в Карабах, где они должны были принять участие в боевых действиях на стороне Азербайджана.