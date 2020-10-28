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В Сети была опубликована видеозапись, на которой можно услышать, как Михаил Хачатурян ругается на своих дочерей.

Соответствующим роликом поделился новостной портал “Московский комсомолец”.

Как сообщается, в настоящее время продолжается процесс по делу сестёр Хачатурян. Девушек обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору. Некоторые из родственников сестёр хотят доказать, что они являются лишь жертвами и поступили так, не имея другого выхода. Другие же уверены, что сестры Хачатурян вовсе не жертвы, и убийство было ими заранее спланировано.

Незадолго до убийства Михаил отругал своих дочерей за беспорядок, а именно, если судить по видеозаписи, за шерсть от собаки, которая также присутствует в кадре. Запись оказалась в распоряжении издания «Московский комсомолец», которое выложило её в Сеть.

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