В правительстве Ростовской области сообщили, что с 16 октября в регионе будут введены дополнительные ограничительные меры на фоне резкого увеличения числа зараженных коронавирусной инфекцией.

Согласно новым ограничениям, всех работников в возрасте от 65 лет и старше и сотрудников с хроническими болезнями необходимо перевести на удаленную работу. В медицинских учреждениях также приостановили оказание плановой медпомощи, которую можно отстрочить, не нанеся вред здоровью пациента.

В рамках профессиональных спортивных состязаний на трибунах могут находиться лишь 30 процентов зрителей. Приобрести билеты в музеи, театры или кинотеатры можно только на дистанционной основе. Ночные клубы были закрыты, а в общественных местах теперь запрещено курить кальяны. Покупателей, не носящих медицинские маски, обслуживать больше нельзя.