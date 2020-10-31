В Ростовской области будет проверена Росздравнадзором центральная больница Константиновского района.

Проверка была инициирована министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Как сообщается, причиной для подобных действий стала жалоба одной из пациенток, сообщившей о нехватке в больнице медперсонала.

Женщина, как указывается, записала видеообращение со своей жалобой, в котором рассказала о проблеме.

В своём видео, опубликованном на странице в соцсети «ВКонтакте» женщина сообщила о том, что её муж заболел коронавирусом, сама она имеет температуру и находится в инфекционном отделении.

При этом ей не делали никаких процедур, объяснив это тем, что пациентов «некому колоть». Женщина попросила о помощи, и заявила, что они с другими пациентами не хотят умирать.