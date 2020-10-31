Россия намеревается производить полимеры специально для использования в перспективных электронных приборах. Об этом сообщили представители госкорпорации «Ростех», которые анонсировали создание консорциума под названием «Полимерные материалы для передовых технологий».

Главной задачей консорциума будет производство инновационных пластиков для применения именно в сфере создания электроники. В настоящий момент речь идет о принципиально новых диэлектрических материалах, а также полимерах для изготовления разнообразных деталей посредством технологии 3D печати. В дальнейшем сфера деятельности будет расширена.

Помимо этого, сообщается о создании прочной научно-технической базы и реализации сразу нескольких образовательных программ. Консорциум планирует проводить комплексные научные исследования, которые помогут создавать высокотехнологичные продукты.