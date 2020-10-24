Обманутым российским дольщикам, которые потратили маткапитал на покупку жилья, но так его и не дождались из-за банкротства застройщиков, теперь не придется идти в суд и добиваться права повторно использовать деньги.

Все дело в том, что глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому такие дольщики могут без санкции судебных органов вновь вложить материнский капитал в приобретение квартиры или дома.

Ранее процедура повторного использования средств была достаточно сложной. Дольщику, который вместо жилья получал денежную компенсацию, требовалось самостоятельно вернуть деньги в ПФР. После этого вопрос об их вложении в новое жилье решали суды.

Распоряжение Мишустина упростило дело. Теперь возвращением средств будет заниматься фонд защиты прав дольщиков. А для использования денег повторно решение суда уже не потребуется.