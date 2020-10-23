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Модернизированный боевой фрегат «Маршал Шапошников» проходит уже вторые испытания в Японском море. Сообщается, что одновременно с проверкой всех систем, в Приморье будут проведены также тесты на скорость, надежность и маневренность корабля.

В процессе ходовых испытаний будет проверяться работа силовой установки фрегата, а также основных и вспомогательных механизмов. После этого планируется проведение дополнительных работ по модернизации. Сообщается, что к концу 2020 года фрегат уже будет введет в состав боевого российского флота.

Ранее один из военных экспертов заявлял, что модернизация корабля превратила его в смертоносное оружие, которое можно успешно использовать против авианосцев Соединенных Штатов. Она позволила оснащать фрегат новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и «Оникс», а также другими современными боеприпасами.

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