Чудовищный инцидент произошел 11 октября в подмосковном Пушкино. 43-летняя женщина, которая работала в школе и преподавала английский язык, повесила собственного ребенка на домашней шведской стенке.

Тело малыша обнаружил муж, который вернулся с прогулки, на которую водил других детей. Мать не смогла объяснить причин совершенного поступка. Вполне возможно, она совершила убийство сына в приступе шизофрении. Как позже установили представители правоохранительных органов, женщина некоторое время назад проходила курс лечения от этого заболевания.

Муж предпринял попытку вернуть повешенного ребенка к жизни, однако это ему не удалось. В настоящий момент против матери возбуждено уголовное дело. Следственный комитет выясняет все обстоятельства и подготавливает доказательную базу для суда. Эксперты в области юриспруденции заявляют, что женщина будет осуждена только в том случае, если экспертизе удастся доказать ее вменяемость.