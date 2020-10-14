читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Чудовищный инцидент произошел 11 октября в подмосковном Пушкино. 43-летняя женщина, которая работала в школе и преподавала английский язык, повесила собственного ребенка на домашней шведской стенке.

Тело малыша обнаружил муж, который вернулся с прогулки, на которую водил других детей. Мать не смогла объяснить причин совершенного поступка. Вполне возможно, она совершила убийство сына в приступе шизофрении. Как позже установили представители правоохранительных органов, женщина некоторое время назад проходила курс лечения от этого заболевания.

Муж предпринял попытку вернуть повешенного ребенка к жизни, однако это ему не удалось. В настоящий момент против матери возбуждено уголовное дело. Следственный комитет выясняет все обстоятельства и подготавливает доказательную базу для суда. Эксперты в области юриспруденции заявляют, что женщина будет осуждена только в том случае, если экспертизе удастся доказать ее вменяемость.

Вам может понравиться

Создана самая быстрая в мире видеокамера, способная снимать фотоны

Специалисты канадского Национального института научных исследований создали уникальную видеокамеру. Главная ее особенность… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Азербайджанские «кукурузники» превратились в одноразовые беспилотные аппараты

Советские самолеты Ан-2, которые называют «кукурузниками» из-за их неизменного участия в полевых… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Политолог Кедми предложил реальное решение конфликта в Нагорном Карабахе

Израильский военный обозреватель и политолог Яков Кедми заявил, что вооруженный конфликт не… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 октября – переменная облачность, до 10 °C | город Мытищи: погода, 14 октября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 октября – небольшой дождь, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 октября – переменная облачность, до 6 °C | Королев: погода, 14 октября – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 14 октября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Армавир: погода, 14 октября – облачно с прояснениями, до 27 °C |