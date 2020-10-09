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Сотрудник Отдела экономической безопасности подмосковного МВД в составе группы коллег раскрыл незаконную деятельность по разработке карьера. Вместо того, чтобы пресечь правонарушение, он решил обогатиться и потребовал взятку в размере 6 миллионов рублей. Одновременно с этим была изъята техника, использующаяся для проведения работ в карьере.

Сотрудник полиции самостоятельно взял первую часть денег – 1 миллион рублей. После чего решил действовать более осторожно и отправил супругу за второй частью. При передаче денег она был задержана сотрудниками ФСБ, которые отследили сделку.

Сообщается, что на всех участников группы заведено уголовное дело. Они задержаны и могут получить до 15 лет тюремного заключения. Кроме того, за решеткой окажется и посредница – жена одного из сотрудников, которая получила 5 млн. Ей грозит срок до 12 лет.

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