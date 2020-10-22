Сотрудники референтного центра Нижегородской области сообщили о том, что в пельменях, изготовленных малым региональным предприятием, были найдены патогенные микроорганизмы типа сальмонелл.

Госинспекторы Россельхознадзора недавно отобрали две пробы пельменей. После этого эксперты центра провели в лаборатории их тщательный анализ и нашли в них опасные бактерии. Теперь ведомство собирается принять все нужные меры, чтобы данный продукт не добрался до конечных потребителей.

Специалисты напоминают, что при попадании сальмонеллы в организм может возникнуть интоксикация и воспаление ряда отделов органов пищеварения. Данные бактерии могут выжить даже при снижении температуры до -82 градусов, а при комнатной температуре сохраняют свою жизнеспособность до 90 дней.