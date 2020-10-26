Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Недавно появившийся на рынке iPhone 12 наделен всеми современными функциями. Одна из них показалась пользователями очень необычной. Возможно потому, что в предыдущих моделях она не использовалась.

Этой необычной функцией оказалась возможность измерять человеческий рост. Сообщается, что сделать это можно всего в два шага – открыть встроенное приложение «Рулетка» и направить смартфон на человека, рост которого нужно измерить. На дисплее устройства тут же отобразиться требуемое значение.

По словам экспертов, данная функция появилась вместе с технологией LIDAR, которой компания Apple оснастила новые смартфоны и планшеты серии Pro. Эта технология работает с дополненной реальностью, поэтому может точно определить рост человека, на которого направлена камера девайса.

Напомним, что некоторые пользователи, которые уже успели приобрести iPhone 12, пожаловались на слишком острые его грани, способные поранить руки. Другие счастливые владельцы нового гаджета заявляют, что ничего подобного не заметили.

Вам может понравиться

Пользователи жалуются на проблемы корпуса iPhone 12

Корпус нового iPhone 12 причиняет жуткий дискомфорт многим пользователям. Сообщается, что производитель… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Перечислено 21 вредоносное приложение для Android-смартфонов

В результате мониторинга приложений, которые размещаются в Play Store, представители компании Avast… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 октября – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Подольск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 21 °C |