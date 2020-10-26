Недавно появившийся на рынке iPhone 12 наделен всеми современными функциями. Одна из них показалась пользователями очень необычной. Возможно потому, что в предыдущих моделях она не использовалась.

Этой необычной функцией оказалась возможность измерять человеческий рост. Сообщается, что сделать это можно всего в два шага – открыть встроенное приложение «Рулетка» и направить смартфон на человека, рост которого нужно измерить. На дисплее устройства тут же отобразиться требуемое значение.

По словам экспертов, данная функция появилась вместе с технологией LIDAR, которой компания Apple оснастила новые смартфоны и планшеты серии Pro. Эта технология работает с дополненной реальностью, поэтому может точно определить рост человека, на которого направлена камера девайса.

Напомним, что некоторые пользователи, которые уже успели приобрести iPhone 12, пожаловались на слишком острые его грани, способные поранить руки. Другие счастливые владельцы нового гаджета заявляют, что ничего подобного не заметили.