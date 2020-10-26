Корпус нового iPhone 12 причиняет жуткий дискомфорт многим пользователям. Сообщается, что производитель сделал его грани чрезмерно острыми. Из-за этого на руках остаются глубокие следы, а иногда даже появляются порезы.

Верные поклонники Apple опровергают эти утверждения и считают их надуманными. Они заявляют, что дизайн новой модели практически ничем не отличается от iPhone 4 или iPhone 5. И ни о каких «острых гранях» не может быть и речи.

Напомним, что продажи iPhone 12 стартовали в России в минувшую пятницу. Уже известно, что уровень спроса находится все на том же высоком уровне, что и с предыдущими моделями.

Ранее сообщалось, что наиболее важным недостатком двенадцатого iPhone является быстрая разрядка аккумуляторной батареи. Предполагается, что проблема вызвана наличием функции 5G.