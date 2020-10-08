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Советник президента НКР Давид Бабаян написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook об очередной атаке азербайджанских войск на Собор Святого Христа Спасителя. Этот храм, являющийся одним из важнейших на территории непризнанной республики, находится в городе Шуши.

Также об обстреле собора заявил и представитель военного ведомства Армении Арцрун Ованнисян. Он сообщил, что во время этой атаки пострадал военнослужащий РФ, которого в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу города. Кроме того, ранения получили несколько журналистов, освещавших боевые действия в Карабахе.

Президент Арцаха Араик Арутюнян назвал удары по собору, в результате которых не только пострадал религиозный памятник, но и были ранены люди, актом вандализма. Он заявил, что «террористы сделали собор Сурб Аменапркич Казанчецоц своей мишенью». Что является нарушением как Божьих, так и человеческих законов. Президент также пообещал восстановить храм.

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