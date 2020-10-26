Турецкое информационное агентство Haber 7 сообщило, что в Нагорном Карабахе азербайджанские ВС уничтожили комплексы «Панцирь-С». При этом авторы публикации недоумевают, так как не могут понять, кому именно принадлежать эти ЗРПК. Все дело в том, что по имеющейся у агентства информации, подобного вооружения до обострения конфликта не было ни у Армении, ни у НКР.

Помимо этого, турецкие журналисты проводят аналогию с Ливией и Сирией, утверждая, что и в Карабахе беспилотники Турции устроили геноцид «Панцирей». Это высказывание прокомментировал эксперт Юрий Котенок.

Он написал, что «вброс» о «геноциде» — это попытка Турции минимизировать панику в Азербайджане, который опасается «завезенных русскими ракет», способных атаковать даже Баку. По словам эксперта, уничтожение «Панцирей» — это не единственная «победа» азербайджанских войск на российским оружием. Ранее сообщалось также об уничтожении ракетных комплексов «Ярс». Котенок заявляет, что ни «Панцири», ни уж тем более «Ярсы» Россия Армении не поставляла. И на территории страны их просто нет.