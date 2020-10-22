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Зампредседателя Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Азербайджан при активном участии Турции развязал новую войну в Нагорном Карабахе. Депутат предположил, что РФ вполне могла бы провести боевую операцию десанта на территории НКР, чтобы все участники конфликта поняли – именно Россия является главным игроком на пространстве бывшего СССР.

Среди вариантов помощи Армении Затулин также назвал предоставление ей современного вооружения, которое поможет переломить ход вооруженного столкновения. Но более эффективным решением депутат все же считает десантную операцию. Которая, разумеется, должна проводиться после согласования со всеми странами-участниками ОДКБ. В этом случае операция будет той мерой, которая позволит защитить целостность Армении.

После резонанса, который спровоцировали эти заявления, Затулин пояснил, что предлагал расширить присутствие военного контингента в Армении. Он станет противовесом, который не даст Турции развязно вмешиваться в конфликт. Кроме того, депутат заявил, что ситуация, в которой российская база в Армении оказалась в блокаде из-за закрытого воздушного пространства, является ненормальной.

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