Дорожные службы Мурманска внезапно решили, что пришло время укладывать асфальт. При этом их не остановил даже снегопад. Такая «технология» укладки нового дорожного покрытия просто не могла пройти мимо жителей города.

Они сняли работы дорожных служб на видео и опубликовали его в интернете. Видеозапись сопровождается остроумными комментариями в том духе, что вместе со снегопадом пришел и сезон ремонта дорог. Рабочие кладут асфальт прямо в слякоть и снег.

Напомним, что ранее губернатор региона Андрей Чибис предостерегал компании, которые осуществляют ремонтные работы, от подобных поступков. Еще в мае он заявлял, что в снег не нужно класть асфальт, а также укладывать тротуары и дворы. Глава Мурманской области тогда предупредил, что если подобная ситуация повторится, то недобросовестным подрядчикам навсегда перекроют возможность работы в регионе.