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Как сообщает столичный оперштаб по коронавирусу, в Москве за последние сутки было выявлено 4 389 новых случае заболевания. Информация была опубликована на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Среди новых заболевших большая часть, а именно, 44,1% – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Возраст 46-65 лет имеют 31,6% заболевших, ещё 11% – в возрасте 66-79 лет. Также 8,8% новых пациентов – несовершеннолетние, и 4,5% – люди старше 80-ти лет.

При этом отправлены в больницы были 1 215 пациентов с коронавирусом. Также сообщается, что к аппаратам ИВЛ подключены 383 пациента.

Отмечается, что все заболевшие, а также лица, входившие с ними в контакт, в настоящее время находятся под медицинским наблюдением.

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