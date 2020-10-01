Представители Роспотребнадзора рассказали о новом способе обмана по телефону, который уже несколько раз использовался мошенниками в Ленинградской области. Они утверждают, что злоумышленники прикрываются самим этим ведомством.

Так, мошенник звонит в офис какой-либо компании и представляется сотрудником Роспотребнадзора. Он сообщает, что в связи со вспышкой коронавируса или какой-либо другой проблемой, связанной с Covid-19, в компании будет проведена масштабная проверка. Но, по словам злоумышленников, можно без труда пройти эту самую проверку, если приобрести пакет книг с нормативными требованиями.

Роспотребнадзор Ленобласти заявляет, что подобные действия мошенников подрывают авторитет всех государственных органов, которые задействованы в борьбе с пандемией. Представители ведомства призывают всех владельцев компаний или индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с подобной схемой обмана, звонить по телефону 8(812)316-18-00 и сообщать о мошенничестве.