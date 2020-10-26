Кремль сожалеет о высказываниях Джо Байдена, американского политика, согласно которым РФ является главным врагом для США. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, сообщил, что Москва не пытается быть противником Вашингтона.

Песков считает, что дела обстоят совершенно не так, поэтому в РФ не согласны с заявлением Байдена. Он добавил, что в Кремле могут лишь сожалеть о том, что подобным образом в Соединенных Штатах пытаются насадить ненависть к России, которую позиционируют только в качестве врага.

Ранее бывший вице-президент США заявил, что РФ следует считать самой большой угрозой для страны на международной арене, а КНР представляет собой крупнейшего конкурента. В СМИ напоминают, что Байден собирается участвовать в американских президентских выборах в текущем году.