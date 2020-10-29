Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с госпитализацией пациентов в Омске.

Как сообщается, в Омске больницы не приняли пациентов с коронавирусом у двух автомобилей «скорой помощи» из-за загруженности. В итоге их привезли к зданию регионального Минздрава. После этого пациентов всё же госпитализировали. Отмечается, что они находились в тяжёлом состоянии и не могли самостоятельно дышать.

Песков отметил, что необходимо, чтобы ситуация до такого не доходила, и в первую очередь нужна оперативная реакция руководителей регионов. Он отметил, что центр и штаб готовы к принятию обращений от них, и заявил, что система работает, а в случае подобных непозволительных ситуаций реагировать нужно незамедлительно. Главным адресатом врачей должны являться, по словам Пескова, региональные власти, так как они имеют полномочия для реакции.

Также Песков сообщил, что из-за роста заражения в сфере здравоохранения случаются сбои, но их необходимо минимизировать.