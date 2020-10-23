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Оба кандидата в президенты США весьма активно используют антироссийские лозунги в своих речах. На дебатах между собой они будто соревнуются в том, кто из них больше не любит Россию. Примерно такими словами описал нынешнюю президентскую кампанию в Соединенных Штатах пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он также выразил сожаление, что нелюбовь к России стала главной темой президентской гонки в США. Также Песков добавил, что в Кремле никто не смотрит дебаты, однако чтобы получить впечатление о них, достаточно читать прессу и интернет-издания.

Напомним, что на дебатах Дональда Трампа с Джо Байденом первый обвинил второго в получении от РФ больше трех миллионов долларов. Байден в ответ заявил, что действующий глава государства допустил переговоры представителей спецслужб России с террористами, являющимися членами движения «Талибан» (запрещено на территории РФ). Целью этих переговоров было предложение денежных вознаграждений за каждого американского военнослужащего, убитого в Афганистане.

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