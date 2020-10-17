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Военные эксперты из китайского информагентства Sohu пришли в восторг от возможностей «истребителя будущего» МиГ 1.44, разработанного советскими инженерами.

Данный самолет должен был стать ответом на создание истребителя 5-го поколения Соединенными Штатами в 1980-х годах. Специалисты принялись за разработку многофункциональной фронтовой машины, которой было присвоено кодовое обозначение 1.42. При ее создании применялась схема «утка», однако хвост немного напоминал американский F-22.

Советские конструкторы оснастили самолет множеством инновационных технологий, включая стелс-покрытие. На его борту имелись новейшие ракеты и радиолокационная система. По словам авторов материала, они нисколько не сомневаются в том, что МиГ 1.44 был способен без проблем ликвидировать любой истребитель 4-й генерации.

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