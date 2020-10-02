В Китае была открыта солнечная электростанция системы Solar-Plus-Storage.

Как уточняется, солнечная система находится в провинции Цинхай, и она является одним из самых крупных во всём мире проектов солнечной энергетики. Так, мощность солнечного парка составляет 2,2 ГВт, что делает китайскую систему второй в мире. На первом месте по мощности находится Bhadla из Индии – её мощность составляет 2,245 ГВт.

Отмечается, что накопитель рассчитан на 202,86 МВтч. В создании электростанции были задействованы две компании – Huanghe Hydropower и Sungrow.

Solar-Plus-Storage входит в план властей Китая по созданию сети, которая может передавать энергию с запада страны на восток. Восточная часть Китая, как отмечается, имеет весьма плотное население.