В российский прокат вышла комедия Михаила Сегала «Глубже!».

Как отмечается, представленный фильм является практически новым жанром для отечественного кино. Так, он представляет собой смесь интеллектуальной, но эротической комедии, в которой также присутствуют и элементы мелодрамы. По сюжету комедии, театрального режиссёра Романа Петровича, которого играет Александр Паль, увольняют из-за его характера. В какой-то момент к нему, не знающему, чем теперь заняться, приходит его друг и предлагает снять порноролик.

Режиссёр вынужденно соглашается, но оказывается, у него есть своё представление о том, как нужно снимать, и первая его работа становится весьма популярна. После этого его приглашают и на множество других проектов, и режиссёру удаётся добиться небывалого успеха.

По словам Сегала, фильм повествует о поиске собственного «я» и ситуации, когда человек вынужден приспосабливаться. Как считает режиссёр, если в человеке есть принципы и характер, то у него получится победить мир.