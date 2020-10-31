Посетители кофеен «Шоколадница» в Климентовском переулке и в ТЦ «Метрополис» теперь смогут делать заказы роботам, выполняющим функции официантов. В настоящий момент машины способны лишь приносить подносы и уносить использованную посуду, поэтому используются они в качестве помощников настоящих официантов.

Сообщается, что роботы могут одновременно нести несколько подносов, развозя их по столикам клиентов. При этом официанту, выступающему в качестве оператора, нужно указать номера столов.

Разработчики роботов заявляют, что машины являются самообучающимися и наделены ИИ. Поэтому в недалеком будущем их функции существенно расширятся. Также роботы смогут общаться с клиентами. Искусственный интеллект позволит им поддерживать разговоры на самые разные темы. В настоящий же момент они лишь выражают эмоции смайликами на панели.