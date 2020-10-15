В Ивановской области 49-летний местный житель обвиняется в убийстве собственного сына.

Инцидент произошёл в городе Шуя во время празднования дня рождения обвиняемого. Как сообщается, между мужчиной и его сыном произошёл конфликт, причина которого не уточняется. В итоге отец схватил нож и ударил сына в область грудной клетки.

На место инцидента была сразу же вызвана «скорая помощь», и пострадавшего госпитализировали. Однако медики не сумели ему помочь – мужчина скончался прямо на операционном столе.

В настоящее время обвиняемый был задержан и взят под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело. Расследование инцидента продолжается, назначено проведение необходимых экспертиз и следственных действий.