Бехруз Недаи, занимающий пост заместителя губернатора провинции Ардебиль (Иран), заявил о падении на вверенной ему территории беспилотного аппарата. Чиновник уверен, что БЛА прилетел из зоны столкновения между Арменией и Азербайджаном.

Недаи заявил, что в настоящий момент проводится расследование, призванное установить, чей именно беспилотник попал на иранскую территорию. Помимо этого, он сообщил об отсутствии жертв и какого-либо ущерба, вызванного падением аппарата. Остатки БЛА сейчас тщательно изучаются, что поможет установить его принадлежность.

Город Парсабад, в котором были обнаружены части БЛА, располагается в непосредственной близости от границы с Азербайджаном. Однако расстояние до тех районов, в которых происходят боевые столкновения, составляет чуть больше 40 км.

Напомним, что ранее армянская сторона заявляла, что Азербайджан проводит свои военные операции, действуя исключительно вдоль иранской границы. Из-за этого существенно повышается риск попадания боеприпасов на территорию Ирана. Последний неоднократно предупреждал обе стороны о недопустимости подобных обстрелов. Ереван считает такие действия Азербайджана провокационными.