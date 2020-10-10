Американский Госдепартамент заявил, что внимательно следит за всеми испытаниями, проводимыми ВС РФ, а также отслеживает любую активность в сфере военных разработок. Поэтому запуск ракеты «Циркон» в Белом море не прошел для него незамеченным. Данные об этом уже систематизированы и будут использованы для обеспечения безопасности государства. Кроме того, США учтет их в процессе формирования собственной политики, направленной на контроль вооружения.

Гиперзвуковая ракета, разработанная конструкторами РФ, была выпущена с корабля «Адмирал Горшков». Она успешно поразила цель, которая располагалась на расстоянии 450 км в Баренцевом море. Скорость боеприпаса при этом достигла 8 Махов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что успешный запуск «Циркона» — это значимое событие не только для российских ВС, но и для всей страны. Также он поздравил всех причастных к созданию и испытаниям новой ракеты. Напомним, что испытания проводились в день рождения главы государства 7 октября.