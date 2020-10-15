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Сотрудники немецкой компании Lufthansa Technik отказались проводить обслуживание самолета белорусского президента Александра Лукашенко, приземлившегося в Германии. Утверждается, что работники практически сразу после посадки борта получили листовки от профсоюза.

В них неизвестный автор написал, что прилетел тот самый Лукашенко, который хотел стрелять в протестующих в Минске людей. Помимо этого, в листовке предъявлялись требования к Лукашенко уйти с поста президента, провести честные выборы, а также освободить всех жертв политических репрессий.

Активисты Lufthansa Technik сообщили, что ситуация с листовками напоминает 1989 год. Тогда прилетевший в Германию румынский диктатор Николае Чаушеску также получил отказ в обслуживании самолета.

Напомним, что после выборов, состоявшихся 9 августа, в Беларуси не прекращаются протесты и противостояния митингующих с силовиками. Целью протестных акций является смещение Лукашенко и проведения выборов в соответствии с демократическими устоями.

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  • Анна
  • 12.10.2020
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