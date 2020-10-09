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Муху, которая во время дебатов между Камалой Харрис и Майком Пенсом, комфортно разместилась на голове одного из кандидатов на должность вице-президента Соединенных Штатов, назвали наиболее популярным персонажем этого мероприятия. Сами же кандидаты показались зрителям невероятно скучными.

Пенс и Харрис в сравнении с Джо Байденом и Дональдом Трампом вели себя очень спокойно и сдержанно. Они не ругались, как кандидаты на пост президента и практически не перебивали друг друга. Пенс даже продемонстрировал свою джентльменскую сущность и сделал оппоненту несколько комплиментов.

Аналитики отмечают, что кандидаты довольно успешно проигнорировали вопросы, которые интересовали публику больше всего.

В ходе дебатов Харрис заявила, что Трамп не хочет верить собственной разведке, но зато слушает Владимира Путина, который утверждает, что никакой «руки Москвы» на выборах нет. В ответ на это Пенс обвинил Байдена, который был вице-президентом при Обаме, в тайном наблюдении за действиями избирательного штаба Трампа.

Также Харрис заявила, что именно из-за Трампа ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля. Однако Пенс ответил на это, что к концу года будет готова вакцина.

Помимо этих двух вопросов и присевшей передохнуть на голову Пенса мухи в студии ничего интересного не происходило.

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