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В Вологодской области пьяная женщина за рулём устроила гонки с сотрудниками полиции.

Инцидент произошёл в ночь на 31 октября в Череповце. Как сообщается, полицейские остановили женщину за рулём Ford, и сразу же заметили что-то неладное. Так, водитель передала свои документы через узкую щель в окне, кроме того, из салона отчётливо чувствовался запах алкоголя.

В автомобиле также находился ребёнок 2016 года рождения – сын женщины. Водителя попросили выйти из машины, но она заблокировала двери и попыталась скрыться с места инцидента.

Женщина, как сообщается, ехала со скоростью около 150 километров в час, и в какой-то момент не совладала с управлением. Она врезалась в бордюр и снесла ограждение, но попыталась ехать дальше даже с пробитыми колёсами. За нарушительницей гнались три наряда полиции.

В итоге женщину удалось заблокировать и остановить. Когда ребёнка достали из машины, отмечается, что у него была сильная истерика. Ребёнка забрал прибывший на место отец, на женщину было составлено четыре протокола.

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