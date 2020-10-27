Сразу несколько азербайджанских интернет-изданий опубликовали видео, на котором якобы можно увидеть гибель командующего Армии обороны Арцаха Джалала Арутюняна. На записи действительно присутствует автомобиль главы оборонного ведомства НКР, который атакует ударный беспилотник.

Помимо этого, на кадрах изображена загоревшаяся машина, которая после удара БПЛА проезжает еще пару метров и останавливается. Рядом с нем виднеется несколько обугленных тел. Утверждается, что Арутюнян ехал в этой машине и погиб.

Азербайджанская пресса заявляет, что убийство Арутюняна – это от начала до конца спланированный акт. Спецслужбы государства вели за ним постоянное наблюдение в течение нескольких дней, а когда командующий отправился на позиции своей армии – нанесли удар с беспилотника.

Пресс-служба президента НКР признала факт атаки по автомобилю Арутюняна. Однако по словам Ваграма Погосяна министр обороны был лишь ранен. Из-за этого руководство непризнанной республики освободило его от занимаемой должности.