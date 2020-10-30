Специалисты из американского института Гладстона выяснили, что новый коронавирус способен оставлять рубцы не только на ткани лёгких, но и на сердце.

Как сообщается, учёные обнаружили это во время наблюдения через электронный микроскоп за инфицированной сердечной мышцей. Обнаружилось, что коронавирус спровоцировал повреждения на сердце, которые специалисты сравнили с рубцами, оставляемые острым скальпелем.

По словам учёных, коронавирус вызвал в сердечной ткани «настоящую резню». Они отметили, что последствия от коронавируса, которые они видят, совершенно не похожи на то, что можно увидеть при наследственных заболеваниях. Это, как сообщается, объясняет жалобы людей, выздоровевших от коронавируса, на слабость и одышку.

Серьёзные повреждения сердечной ткани обнаружены практически у половины людей, перенёсших коронавирус. Это может привести к иным болезням, связанных с сердцем.