Командующий украинских ВМС Алексей Неижпапа подверг критике катера, проект которых разработали британские конструкторы. Он заявил, что эти суда вряд ли будут соответствовать украинским стандартам. Во-первых, они мало предназначены для установки ракетного вооружения. А во-вторых, совершенно неизвестно как поведут себя катера в реальной боевой обстановке. Ведь они пока не прошли испытания.

Несмотря на недовольство командующего, Украине скорее всего придется принять столь «щедрый дар» от англичан. Все дело в том, что передача судов – это одно из условий, по которым страна может получить кредит.

Отметим, что Неижпапа через некоторое время дал опровержение на собственные слова. Скорее всего ему пришлось сделать это, чтобы не навлечь гнев Лондона на украинское руководство.

Британия намерена передать Украине катера совершенно бесплатно. Оплату всех работ по их строительству она также берет на себя.