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Украинский Госкомтелерадио запретил ввоз на свою территорию из России нескольких книг для детей. По мнению чиновников, они пропагандируют «тоталитарный режим» и экспортируются в Украину в интересах «государства-агрессора».

Пропаганду обнаружили, к примеру, в книге «Транспорт», которая вошла в серию «Развиваем малыша». В небольшом томике, предназначенном для малышей, нашли картинки с танком российской армии, а также символику КПСС.

Еще одна запрещенная на Украине книга называется «А почему небо голубое». На нескольких ее страницах приводится подробное описание российского флага и значение его цветов, что для Госкомтелерадио является «пропагандой государства-агрессора».

Наконец, под запрет попала и книга «Копилка бесценных знаний», рассказывающая о великих открытиях и изобретениях. В ней украинских чиновников не устроил российский флаг в главе, посвященной освоению космоса. Представители ведомства заявили, что таким образом РФ присваивает все заслуги СССР себе, причем делает это «незаслуженно».

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