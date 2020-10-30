читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Молекулярные биологи выявили причину того, из-за чего у пациентов с коронавирусом возникают такие проблемы, как потеря обоняния, сбои в работе пищеварительной и кровеносной систем.

Как оказалось, коронавирус попадает в ткани ротовой полости, а слюна распространяет инфекцию. Анализ слюны показал, что количество находящихся в ней частиц коронавируса соотносится с тяжестью заболевания. Таким образом, ротовая полость является ещё одним активным местом, где коронавирус может спокойно и быстро размножаться.

Через слюну увеличивает шанс попадания вируса в лёгкие, при проглатывании отправляет его прямо в ЖКТ. А из-за кашля или во время разговора возрастает шанс заразить другого человека. Ношение масок специалисты назвали обязательным условием для снижения скорости распространения вируса.

Вам может понравиться

В Сети появилась видеозапись ругающегося на дочерей Михаила Хачатуряна

В Сети была опубликована видеозапись, на которой можно услышать, как Михаил Хачатурян… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.10.2020
  • читать 1 минуту

65 лет назад в бухте Севастополя произошёл взрыв линкора «Новороссийск»

В 1955 году, в ночь на 29 октября, в СССР произошла страшная… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 30.10.2020
  • читать 2 минуты

На телеканале “Культура” состоялась премьера фильма “Фоторобот Евы” казанского режиссёра

На телеканале “Культура” 29 октября состоялась премьера драмы «Фоторобот Евы», над которым… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 30.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 октября – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 30 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 30 октября – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 30 октября – пасмурно, до 6 °C | Армавир: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 23 °C |