Молекулярные биологи выявили причину того, из-за чего у пациентов с коронавирусом возникают такие проблемы, как потеря обоняния, сбои в работе пищеварительной и кровеносной систем.

Как оказалось, коронавирус попадает в ткани ротовой полости, а слюна распространяет инфекцию. Анализ слюны показал, что количество находящихся в ней частиц коронавируса соотносится с тяжестью заболевания. Таким образом, ротовая полость является ещё одним активным местом, где коронавирус может спокойно и быстро размножаться.

Через слюну увеличивает шанс попадания вируса в лёгкие, при проглатывании отправляет его прямо в ЖКТ. А из-за кашля или во время разговора возрастает шанс заразить другого человека. Ношение масок специалисты назвали обязательным условием для снижения скорости распространения вируса.