Учёные в ходе исследований выяснили причину большой силы у муравьёв.

Как отмечается, исследованием муравьёв занималась международная группа специалистов. Обычно учёные изучают социальность муравьёв, так как это основной фактор успеха этих насекомых и их выживаемости.

На этот раз учёные решили выяснить, благодаря чему муравьи способны перетаскивать весьма тяжёлые предметы относительно их собственного веса и размера. Они сделали рентгеновские снимки грудной клетки муравьёв и провели анализ их мышц и внутреннего скелета.

Как оказалось, сила муравьёв произошла от того, что они потеряли способность летать. Так, как известно, рабочие муравьи произошли от летающих насекомых. Мышцы крыльев у них занимают большую часть грудной клетки, а порой даже больше половины, что мешает развитию других мышц.

При потере крыльев остальные мышцы получили возможность развиться – у них увеличился объём и крепление, также произошло изменение геометрии мышц шеи.