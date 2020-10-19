Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Землю в скором времени ожидает продолжительная магнитная буря

По его словам, таких продолжительных и, кроме того, интенсивных магнитных бурь уже не было достаточно давно. Так, магнитосфера планеты станет слабо возмущённой уже 20 октября, и с 21 октября начнёт усиливаться. В период с 21 по 25 октября уровень возмущений дойдёт до слабой магнитной бури.

Хуже всего будет 25 октября, когда в некоторые часы магнитная буря усилится до средней. Затем в течение трех дней продолжатся слабые магнитные возмущения. С 29 октября возмущения станут неустойчивыми, и затем магнитосфера стабилизируется.

Людям, страдающих от метеозависимости, рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, больше бывать на свежем воздухе, и, по возможности, снизить количество работы, требующей большой сосредоточенности.