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Специалисты Принстонского университета в сотрудничестве с учеными Университета Брауна обнаружили несколько необычные признаки указывающие на наличие у человека высокого интеллекта.

К примеру, к людям, чья умственная способность гораздо больше, чем у остальных, относятся левши. По мнению ученых, они максимально эффективно задействуют и левое, и правое полушария мозга, что существенно повышает их когнитивные способности и возможность запоминать мельчайшие подробности любого события.

Кроме того, на высокий интеллект могут указывать высокий рост человека и длинные ноги. Скорее всего, эксперты связывают эти параметры с хорошим питанием, которое традиционно оказывает влияние и на физическое состояние, и на более быстрое развитие умственных способностей.

Ученые уверены, что вычислить интеллектуала можно уже в младенческие годы. Для этого достаточно взглянуть на голову новорожденного малыша. Если она имеет большие размеры, чем у сверстников, то перед вами – будущий гений.

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