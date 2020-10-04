Сразу несколько групп исследователей рассказали в СМИ о приборе болометре, который дает возможность проводить оценку состояния кубита в современных квантовых компьютерах с применением графена. Этот прибор, по мнению ученых, поможет сделать подобные компьютеры более простыми в использовании.

В настоящий момент для оценки состояния кубита используются замеры напряжений. Помимо этого, приходится применять целую систему усилителя, из-за чего система становится слишком уж громоздкой. Также подобный подход снижает производительность компьютера. Именно поэтому ученые наши выход из ситуации, для чего отлично подошел графен.

Все дело в том, что эта модификация углерода выделяется чрезвычайно низкой теплоемкостью, из-за чего его температура меняется даже от незначительно изменения энергии. В ходе замеров электромагнитное излучение тут же влияет на графен и меняет его сопротивление. Такой подход позволяет гораздо быстрее измерить состояние кубита, не прибегая к сложным вычислениям и дополнительному оборудованию.