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Учёные из Нью-Йорка сумели доказать, что практически у всех людей, перенёсших коронавирус, вырабатывается против него долгий иммунитет.

Специалисты провели скрининг 30 082 человек, перенёсших коронавирус. У большинства из них, а именно, более, чему 90% обследованных, были выявлены антитела против коронавируса. Уровни этих антител были стабильны в течение пяти месяцев. Также отмечается, что концентрация антител прямо коррелировала со степенью нейтрализации коронавируса.

Таким образом, ранее высказанная версия о том, что антитела к коронавирусу у людей, переболевших этой инфекцией, быстро исчезают, не была подтверждена.

В среднем, разброс выработки антител составил от 3 до 7 месяцев. Однако данные различия в настоящее время не объясняются.

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