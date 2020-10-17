Турция неоднократно заявляла, что намерена всеми силами помогать Азербайджану «освободить» Нагорный Карабах. Оказалось, что она вполне может вмешаться в вооруженный конфликт. Причем сделать это абсолютно законно, не опасаясь обеспокоенности мировой общественности.

Все дело в том, что в начале двадцатого столетия между турецким правителем Ататюрком и Владимиром Лениным был заключен договор. Согласно которому Турция получала право вводить вооруженные силы в Нахичевань, если анклав подвергнется нападению врага. Данный договор действует по сей день, поэтому Анкара уже получила законные основания ввести войска на Кавказ.

Напомним, что в пятницу азербайджанское военное ведомство заявляло о том, что с территории Армении был произведен обстрел Нахичеванской Автономной республики. Несмотря на то, что Армения отрицает ракетный удар, у Турции уже есть повод для защиты анклава.