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Российские туристические компании рассказали россиянам, которые намереваются отдыхать в Египте, о ценах на авиаперелеты в эту страну. Они просчитали суммы по двум маршрутам, ведущим непосредственно к курортным городам. Первый пролегает через египетскую столицу Каир, а второй – через Стамбул (Турция).

Получилось, что если бронировать авиабилеты из российской столицы в Хургаду через Стамбул на период с 4 по 11 ноября, то их покупка обойдется в 29 000 рублей. В период новогодних каникул эта сумма возрасте больше, чем в полтора раза. За один билет придется выложить 44,5 тысячи.

В ноябре можно отправиться в Хургаду и через столицу Египта. Как EgyptAir, так и Аэрофлот предлагают практически одинаковую цену на билеты, которая составляет 40 000 рублей.

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