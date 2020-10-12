Онлайн-сервис Biletix провёл опрос и выяснил, какие морские курорты Краснодарского края туристы считают лучшими.

Первое место занял город Сочи, за который отдали свой голоса 77% путешественников. На второй строчке Анапа с показателем в 68%, и на третьей – Геленджик, 67%.

При этом отмечается, что 52% туристов, побывавших в Анапе, сообщили, что отдых здесь стал лучше. В Сочи же об улучшении условий отдыха заявили 46% путешественников, а в Геленджике этот показатель составляет всего 27%.

Больше всего туристам во всех городах понравились природные достопримечательности. В Анапе, при этом, была раскритикована чистота окружающей среды, а в Сочи и Геленджике был отмечен низкий уровень профессионализма среди сотрудников сферы туризма.