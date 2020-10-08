читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

БПЛА турецкого производства много раз демонстрировали свое превосходство над российскими комплексами C-300. Очередной случай показать его выдался на территории Нагорного Карабаха, где по-прежнему не прекращается конфликт между Арменией и Азербайджаном.

СМИ сообщают, что на этот раз Baytraktar TB-2 сумел расправиться с комплексом С-300 «Фаворит», который сперва состоял на вооружении ВС Армении, а затем был передан Армии обороны Арцаха. Согласно публикациям, беспилотный аппарат максимально приблизился к зенитно-ракетному комплексу, после чего выпустил ракету и поразил С-300. Затем он попытался уйти в воздушное пространство Азербайджана, однако не успел, так как был сбит армянскими военными. Пока неизвестно, в каком именно районе НКР произошел данный инцидент.

Напомним, что подобные случаи происходили на территории Сирии. Там турецкие беспилотники успешно поражали комплексы «Панцирь-С», относящиеся к лучшим средствам ПВО российского производства.

Вам может понравиться

Сахалинский пенсионер лишился ноги и умер, помогая женщине с парковкой

На Сахалине Следственный комитет передал в суд дело жительницы города Оха, обвиненной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Армянские военные показали видео уничтожения танка управляемой ракетой

Представители Минобороны Нагорно-Карабахской Республики разместили ролик, на котором демонстрируется уничтожение танка Т-72… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Стал известен актёрский состав новой экранизации игры Resident Evil

Портал Deadline сообщил о том, кто исполнит роли в перезагрузке «Обители зла».… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 октября – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 8 октября – пасмурно, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 октября – ясно, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 октября – небольшая облачность, до 10 °C | Королев: погода, 8 октября – ясно, до 19 °C | Подольск: погода, 8 октября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 8 октября – ясно, до 21 °C |