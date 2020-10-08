БПЛА турецкого производства много раз демонстрировали свое превосходство над российскими комплексами C-300. Очередной случай показать его выдался на территории Нагорного Карабаха, где по-прежнему не прекращается конфликт между Арменией и Азербайджаном.

СМИ сообщают, что на этот раз Baytraktar TB-2 сумел расправиться с комплексом С-300 «Фаворит», который сперва состоял на вооружении ВС Армении, а затем был передан Армии обороны Арцаха. Согласно публикациям, беспилотный аппарат максимально приблизился к зенитно-ракетному комплексу, после чего выпустил ракету и поразил С-300. Затем он попытался уйти в воздушное пространство Азербайджана, однако не успел, так как был сбит армянскими военными. Пока неизвестно, в каком именно районе НКР произошел данный инцидент.

Напомним, что подобные случаи происходили на территории Сирии. Там турецкие беспилотники успешно поражали комплексы «Панцирь-С», относящиеся к лучшим средствам ПВО российского производства.