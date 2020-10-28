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Недавно авиалайнером Ту-154, принадлежавшим компании «Алроса», был осуществлен последний полет. На нем 140 пассажиров прилетели в Новосибирск, вылетев из Мирного (Якутия).

Около 18 лет назад его собственником являлось Мирнинское авиационное предприятие, но в 2013 году самолет выкупила «Алроса». За прошедшие годы это воздушное судно налетало практически 27 500 часов, выполнив свыше 700 рейсов и перевезя более 160 000 пассажиров. На нем также транспортировали различные грузы, включая почту.

Андрей Гулов, глава компании, отметил, что у лайнера скоро закончится срок действия сертификата. Когда его выведут из эксплуатации, он будет размещен в аэропорту Толмачево (Новосибирск). Затем будет решена его дальнейшая судьба.

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