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Рэпер Тимати прокомментировал критику в свой адрес, которая началась после того, как стало известно о его участии в шоу «Холостяк».

Как отмечается, Тимати несколько недель назад расстался с Анастасией Решетовой, которая, к тому же, является матерью его сына Ратмира. Совсем недавно стало известно, что рэпер будет участвовать в шоу «Холостяк», где начнёт искать себе новую возможную возлюбленную.

За это он подвергся резкой критике от многих своих поклонников, а также от известных людей, в том числе от певицы Славы и Риты Дакоты. Ситуацию в его жизни, расставание с Решетовой и участие в шоу, многие посчитали пиарным ходом для привлечения к себе внимания.

Как отметил сам Тимати, ему интересно заниматься собственной жизнью, а не реагировать на негатив. Внимания на «второсортных певичек» и «завистливых матерей» он не обращает. Исполнитель отметил, что собирается дать своим детям самое лучше, и не будет останавливаться.

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