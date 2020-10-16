Не так давно между Тимати и Егором Кридом произошёл конфликт, в ходе которого артисты в резких выражениях прошлись друг по другу.

Для пользователей Сети это стало неожиданностью, и они с напряжением следили за развитием конфликта. Однако, как оказалось, таким образом артисты хотели привлечь больше внимание к своей совместной работе. Так, 16 октября в полдень состоялась премьера их совместного трека и клипа «Звездопад».

Отмечается, что повод для волнения у поклонников всё же был – после того, как между лейблом Black Star и Кридом было закончено сотрудничество, артисты периодически конфликтовали. Однако на этот раз в их ссоре появились и третьи лица, и некоторые пользователи Сети заподозрили, что ситуация на этот раз наиграна.

При этом Крид неоднократно сообщал, что условия его контракта в Black Star был кабальным, и возобновление сотрудничества многим казалось маловероятным. С другой стороны, в настоящее время Тимати уже не входит в руководящий состав лейбла.